Stand: 27.05.2024 15:29 Uhr Mehr Pflegebedürftige: Paritätischer Wohlfahrtsverband in Sorge

Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen in Deutschland ist sprunghaft angestiegen. Laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sind im vergangenen Jahr 360.000 Betroffene dazugekommen - erwartet hatte sein Ministerium einen Zuwachs von 50.000. In Schleswig-Holstein beobachten Experten diese Entwicklung mit Sorge. Das Land steuere auf ein Chaos in der Pflege zu, sagte eine Sprecherin des Paritätischen Wohlfahrtsverbands. Es gebe immer mehr Pflegebedürftige, fehlende Fachkräfte und schlechte Rahmenbedingungen. Der Verband sieht die Landesregierung in der Pflicht, die angekündigten Pflege-Strategien endlich umzusetzen.

Forum Pflege Gesellschaft: Kommt nicht überraschend

Auch für das Forum Pflege Gesellschaft kommt der massive Zuwachs an Pflegebedürftigen nicht überraschend. Laut einer Sprecherin hat der Bund bei seiner Prognose mehrere Faktoren nicht berücksichtigt. Zum Beispiel hätten viele alte und kranke Menschen während der Corona-Pandemie darauf verzichtet, ihren Pflegestatus feststellen zu lassen. Außerdem nehmen inzwischen auch viele Geflüchtete Leistungen der Pflegekasse in Anspruch. Weil die Prognose so daneben lag, ergibt sich nach Angaben der Sprecherin jetzt eine noch größere Finanzierungslücke, die nur durch höhere Beiträge oder mehr Zuschuss aus Steuergeldern aufgefangen werden kann.

Archiv 4 Min Nachrichten 16:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.05.2024 | 15:00 Uhr