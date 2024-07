Stand: 05.07.2024 16:32 Uhr Mehr Menschen in Südholstein erkranken an Keuchhusten

Die Zahl der Keuchhustenfälle ist in Südholstein in diesem Jahr besonders hoch. Die Gesundheitsämter der Kreise Stormarn und Pinneberg sprechen von außergewöhnlich vielen Erkrankten. In Pinneberg hat es im vergangenen Jahr monatlich nur einzelne Keuchhustenerkrankungen gegeben. Allein in den vergangenen zwei Monaten wurden hier laut einer Kreissprecherin 25 Fälle gemeldet. Dr. Christian Herzmann vom Gesundheitsamt Kreis Stormarn sagte: "Im gleichen Zeitraum des letzten Jahres gab es 35 Erkrankte in Schleswig-Holstein, dieses Jahr sind es bereits 235 Fälle." Da nicht alle Erkrankten beim Arztbesuch getestet würden, sei die Dunkelziffer vermutlich noch höher, so das Gesundheitsamt des Kreises Stormarn.

Die Behörde ruft Bürgerinnen und Bürger jetzt dazu auf, ihren Impfschutz überprüfen zu lassen. Der sollte alle zehn Jahre aufgefrischt werden.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.07.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge