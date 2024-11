Stand: 18.11.2024 16:50 Uhr Mehr Binnenschiff-Transport auf der Elbe?

Der Brunsbütteler Hafen (Kreis Dithmarschen) will sich für mehr Binnenschiff-Transporte auf der Elbe einsetzen. Damit sollen Lkw-Fahrten insbesondere von den Häfen an der Unterelbe zum Hamburger Hafen reduziert werden. Gemeinsam mit den Sächsischen Binnenhäfen Oberelbe und dem Hamburger Hafen fand dazu am Montag eine Veranstaltung in Brunsbüttel statt.

Vorschlag: Binnenschiff mit festem Fahrplan

Frank Schnabel, der Geschäftsführer von Brunsbüttel Ports, hält eine Stärkung der Binnenschifffahrt für wichtig, gerade vor dem Hintergrund der notwendigen CO2-Reduzierung: "Es gibt kein ökologischeres Transportmittel als das Schiff, um große Mengen an Ware zu transportieren. Also ist es paradox, dass das Binnenschiff immer noch so ein stiefmütterliches Dasein fristet."

Auf der Veranstaltung wollte Schnabel etwa darüber diskutieren, seinen Hafen sowie zum Beispiel auch die Häfen in Cuxhaven und Stade über ein Binnenschiff mit festem Fahrplan mit dem Hamburger Hafen zu verbinden. Auch über ein Schiff, das zwischen Brunsbüttel und Dresden pendelt, denkt der Geschäftsführer des Brunsbütteler Hafens nach.

