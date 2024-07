Media-Analyse: NDR 1 Welle Nord weiterhin beliebt Stand: 17.07.2024 15:17 Uhr Radio hören ist weiterhin angesagt - und der NDR wird viel und oft gehört. Täglich nutzen 5,61 Millionen Menschen bundesweit die linearen Radioangebote des Norddeutschen Rundfunks. Das hat die Media-Analyse 2024 Audio II ergeben.

Zwei Mal im Jahr ermittelt die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) unter anderem die Radionutzung in Deutschland. Seit heute liegen die Ergebnisse der zweiten Befragungswelle in 2024 vor. Daraus geht hervor, dass sich die Radioprogramme des Norddeutschen Rundfunks weiterhin großer Beliebtheit erfreuen. Sie werden unter der Woche täglich von mehr als 5,6 Millionen Menschen eingeschaltet. Im Sendegebiet des NDR sind es 4,91 Millionen Hörer.

NDR 1 Welle Nord mit 346.000 Hörerinnen und Hörern

NDR 1 Welle Nord erreicht in Schleswig-Holstein täglich 346.000 Hörerinnen und Hörer. Und auch, wer nicht im nördlichsten Bundesland lebt, schaltet NDR 1 Welle Nord an: Bundesweit liegen die Hörerzahlen bei 427.000 Menschen. NDR Info legt zu und erreicht im Sendegebiet täglich 664.000 Menschen, bundesweit sind es 746.000. NDR Kultur gewinnt ebenfalls hinzu. In Norddeutschland schalten täglich 189.000 Hörerinnen und Hörer ein, bundesweit sind es 208.000.

NDR 2 das beliebteste Radioprogramm im Sendegebiet

NDR 2 gewinnt leicht hinzu und bleibt mit 1,93 Millionen Hörerinnen und Hörern das meistgehörte Radioprogramm im Sendegebiet des NDR. Bundesweit erreicht NDR 2 täglich 2,19 Millionen Menschen. Der besonders für die Werbewirtschaft wichtige Wert "Hörer pro Durchschnittsstunde" von Montag bis Freitag steigt auf 657.000. N-JOY, das junge Radioprogramm des NDR, kommt in Norddeutschland auf eine Tagesreichweite von 752.000 Hörerinnen und Hörern, bundesweit sind es 895.000.

Klassisches Radio bleibt beliebt - auch bei Jüngeren

Auch im Streaming-Zeitalter hält sich das Medium Radio im Norden weiter stabil: Im Norden hören 8,84 Millionen Menschen täglich Radio, das entspricht 71,6 Prozent der Norddeutschen. Die durchschnittliche Verweildauer im Norden liegt laut jüngster Media-Analyse bei 255 Minuten am Tag. Die aktuelle Media-Analyse zeigt auch, dass jüngere Menschen noch klassisch Radio hören. Bei den Unter 30-Jährigen im Norden liegt die Radionutzung bei 59,1 Prozent Tagesreichweite.

Die vorliegende Media-Analyse Radio 2024 Audio II ist die Konvergenzstudie der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) für Radio und Audio. Alle angegebenen Daten beziehen sich auf Montag bis Freitag. Die hier ausgewiesenen Reichweiten umfassen die Radionutzung über alle Empfangswege inklusive Livestreaming und DAB+.

