Stand: 13.01.2025 15:25 Uhr Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Kiel

Bei einem Feuer in Kiel ist am Montagmittag eine Person ums Leben gekommen. Anwohner meldeten Rauch und Flammen aus einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Gaarden, so die Feuerwehr. Sie konnte den Brand schnell löschen - und fand einen leblosen Mann mittleren Alters in der Wohnung. Zudem starben drei Katzen bei dem Brand. Dieser wurde laut Feuerwehr durch einen Kühl- und Gefrierschrank ausgelöst. Die 25 Kräfte waren knapp eineinhalb Stunden im Einsatz.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.01.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel