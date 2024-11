Mann soll seine Mutter getötet haben: Prozess beginnt in Flensburg Stand: 13.11.2024 10:19 Uhr Weil er seine Mutter heimtückisch mit Messerstichen getötet haben soll, muss sich ein 19-Jähriger von heute an vor dem Landgericht Flensburg verantworten. Die Tat passierte Ende April in Husum.

Am Landgericht Flensburg hat der Mordprozess gegen den 19-jährigen Derin O. begonnen. Er soll seine Mutter am 30. April 2024 in Husum (Kreis Nordfriesland) getötet haben. Zum Tatzeitpunkt sollen der damals 18-Jährige und seine Mutter zusammen in einer Ferienwohnung gewesen sein.

Staatsanwaltschaft: "Heimtückisches Vorgehen"

Laut Staatsanwaltschaft verlief die Tat so: Nach einem Gespräch, welches den Angeklagten sehr aufgebracht haben soll, soll er einige Zeit später, mit einem Messer hinter seinem Rücken, seine Mutter gerufen und der 39-Jährigen drei mal in den Nacken- und Halsbereich gestochen haben. Die Staatsanwaltschaft spricht von einem "heimtückischen Vorgehen".

Die Leiche der Frau soll der Angeklagte anschließend in der Wohnung versteckt haben. Ermittlerinnen und Ermittler suchten eine Woche lang nach dem Mann. Sie fanden ihn am 7. Mai in Lyon in Frankreich und nahmen ihn fest. Am 3. Juni wurde er nach Deutschland ausgeliefert.

Verhandlungstermine am Landgericht bis Ende Januar

Zu weiteren Hintergründen der Tat macht die Polizei weiter keine Angaben. Derin O. wurde in Deutschland geboren, lebte früheren Angaben zufolge aber jahrelang im Irak. Erst wenige Wochen vor der Tat zog er wieder in den Haushalt seiner Mutter.

