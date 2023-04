Lübeck: Panne bei Benachrichtigungen zur Kommunalwahl Stand: 16.04.2023 13:24 Uhr Schon wieder gibt es eine Panne bei den Benachrichtigungen für die Kommunalwahl in vier Wochen. Diesmal hat es die Menschen in Lübeck getroffen. Die zugestellten Briefe sorgen für Verwirrung.

Am 14. Mai sind Kommunalwahlen. Die Wahlbenachrichtigungen wurden in der vergangenen Woche verschickt. In Lübeck ist es dabei allerdings zu einer Panne gekommen. Die Stadt hat nach eigenen Angaben bei gut der ersten Hälfte aller Anschreiben statt der Adresse des Wahllokals noch mal die Anschrift des jeweiligen Wahlberechtigten gedruckt. Das heißt: Der Name des Wahllokals stimmt, die Adresse nicht.

Fehler hat keine Auswirkung auf die Wahl

"Das ist mehr als ärgerlich," sagte Gemeindewahlleiter und Bürgermeister Jan Lindenau (SPD). "Für dieses Versehen können wir uns nur ausdrücklich entschuldigen. Wie es zu diesem Fehler im Rahmen des Druckprozesses kam, wird derzeit geklärt." Ob die fehlerhaften Wahlbenachrichtigungen korrigiert und noch mal verschickt werden, solle morgen geklärt werden. Auswirkungen auf die Wahl haben die falschen Wahllokaladressen nach seinen Angaben laut Lindebau nicht, denn Wahlbenachrichtigungen sind gesetzlich vorgeschrieben. Auf der Homepage der Stadt gäbe es außerdem einen sogenannten Wahlraumfinder, in dem die korrekten Adressen stehen.

Auch in Norderstedt haben Wahlberechtigte fehlerhafte Benachrichtigungen erhalten. Bei gut 65.000 Anschreiben hatte die Verwaltung statt des Geburtsdatums des Wahlberechtigten ein weiteres Mal den Vornamen gedruckt.

