Stand: 21.05.2024 14:58 Uhr Lübeck: Minus in Millionenhöhe im Haushalt

Mehrere Jahre lang hatte die Stadt Lübeck einen Haushaltsüberschuss. Jetzt geht eine erste Prognose des Bürgermeisters von einem Minus in Höhe von 37,1 Millionen Euro in diesem Jahr aus. Demnach sei der Hauptgrund die Sparpolitik der Landesregierung. Der geänderte Kommunale Finanzausgleich spüle rund 26 Millionen Euro weniger in die Stadtkasse. Einen deutlichen Rückgang wird es laut Prognose auch bei der Einkommenssteuer geben - dafür steigen die Ausgaben. Bei der Jugendhilfe werden zum Beispiel 4,6 Millionen Euro mehr benötigt. Zusätzlich führen die Lohnerhöhungen im Öffentlichen Dienst zu zusätzlichen Ausgaben von rund 1,5 Millionen Euro.

