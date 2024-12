Stand: 26.12.2024 12:25 Uhr Lübeck: Betrunkene Autofahrerin verletzt Polizisten

Eine betrunkene Autofahrerin hat in der Nacht zu Donnerstag die Polizei in Lübeck beschäftigt. Ein Zeuge hatte die Beamten alarmiert, weil die Frau in Schlangenlinien durch die Stadt fuhr. Als die Polizisten ihren Wagen stoppten, wehrte sich die 39-Jährige nach Angaben der Leitstelle so heftig gegen die Kontrolle, dass die Beamten anschließend im Krankenhaus behandelt werden mussten. Eine Blutprobe bei der Autofahrerin ergab fast zwei Promille.

