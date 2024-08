Stand: 19.08.2024 16:31 Uhr "Letzte Generation" protestiert an Lübecker Flughafen

Aktivisten der so genannten "Letzten Generation" haben am Montag am Lübecker Flughafen demonstriert. Nach eigenen Angaben gab es jedoch keine Klebeaktion. Dies bestätigte auch die Polizei. Demnach haben die Teilnehmenden vor dem Flughafen Transparente mit der Aufschrift "Öl tötet" hochgehalten. Zudem wurden mit Sprühkreide Slogans auf den Gehweg gesprüht. Insgesamt sechs Aktivisten waren vor Ort. Hendrik Fauer von der "Letzten Generation Lübeck" sagte NDR Schleswig-Holstein, die Aktion sei wichtig, um Aufmerksamkeit auf das Klimaproblem zu lenken. Flughäfen seien ein gutes Symbol dafür, weil Fliegen besonders viel CO2-Emissionen verursache und in den meisten Fällen unnötiger Luxus sei.

