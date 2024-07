Stand: 10.07.2024 08:00 Uhr Leiche vor Pellworm entdeckt

Ein Bewohner der Hallig Süderoog (Kreis Nordfriesland) hat am Dienstagnachmittag eine Wasserleiche in der Nähe von Pellworm entdeckt und die Polizei informiert. Nach Angaben der Polizei lag der oder die Tote auf einer Sandbank. Die Leiche wurde dann laut Polizei in Büsum (Kreis Dithmarschen) an Land gebracht. Die Identität steht noch nicht fest - und auch die Todesumstände sind derzeit noch unklar.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.07.2024 | 06:30 Uhr