Stand: 30.12.2024 11:22 Uhr Leck in Öl-Pipeline in Brunsbüttel? von Oliver Kring

In Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) ist Öl aus einer Pipeline der Heider Raffinerie ausgetreten. Die Menge ist laut Polizei und Feuerwehr momentan noch nicht zu beziffern. Das Öl soll am Freitag im Bereich der Braake ausgetreten sein - einem Fleet, der mit der Elbe verbunden ist. Es habe mindestens zwei Leckagen gegeben, teilte eine Polizeisprecherin am Montag NDR Schleswig-Holstein mit. Der Grund könnte Materialermüdung gewesen sein: Die Rohre seien in die Jahre gekommen. Es werde jedoch in alle Richtungen ermittelt, so die Sprecherin. Die Einsatzkräfte hatten am Freitag Ölsperren und Bindemittel ausgelegt, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Die Dimension des Umweltschadens ist bislang noch nicht bekannt – vor allem dazu hat jetzt der Umwelttrupp der Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Häfen Umweltschutz Kreis Dithmarschen