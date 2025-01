Landtag debattiert in Aktueller Stunde über Asylpolitik Stand: 29.01.2025 11:35 Uhr Die Debatte über Verschärfungen in der Migrationspolitik erreicht den Landtag: Auf Antrag der FDP gab es dazu heute eine Aktuelle Stunde. Ministerpräsident Daniel Günther warb für mehr Kompromissbereitschaft.

von Constantin Gill

FDP-Fraktionschef Christopher Vogt stellte zu Beginn der Debatte klar: Deutschland sei ein weltoffenes, tolerantes Land und das solle auch so bleiben. Gut integrierte Menschen dürften nicht abgeschoben werden - es gehe darum, die irreguläre Migration zu begrenzen.

FDP: Lage inakzeptabel

Laut Vogt gibt es "zu viele Möglichkeiten, nach Deutschland einzureisen und hier dauerhaft zu bleiben ­ selbst wenn man nicht bereit ist, sich zu integrieren und sogar wiederholt Straftaten begeht. Das ist schlichtweg inakzeptabel und darf sich nicht fortsetzen!"

Die Maßnahmen, die im Bund diskutiert werden, hätten aus Sicht der FDP massive Auswirkungen auf die Länderebene. Es geht etwa um dauerhafte Grenzkontrollen und eine Ausweitung der Abschiebehaft.

Gemischte Signale bei Daniel Günther?

Vogt will wissen, wie die Landesregierung sich zu den Vorschlägen der Bundes-CDU positioniert. Er sieht beim schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten gemischte Signale: Einerseits habe Daniel Günther (CDU) die Pläne von Union-Kanzlerkandidat Friedrich Merz unterstützt. Andererseits soll er signalisiert haben, mögliche Verschärfungen im Bundesrat nicht mitzutragen. Unbestätigten Medienberichten zufolge hatte Günther im CDU-Bundesvorstand gesagt, er werde einem Gesetz nicht zustimmen können, wenn es mit AfD-Stimmen verabschiedet würde.

Weitere Informationen 2024 wurden deutlich mehr Menschen abgeschoben Aus Norddeutschland sind 2024 deutlich mehr Menschen abgeschoben worden als im Vorjahr. Nur ein Prozent der Schutzsuchenden ist tatsächlich ausreisepflichtig. mehr

Wie steht Günther zu den Merz-Vorschlägen - und zur AfD?

Günther hatte sich im Vorfeld der Debatte nicht äußern wollen - seine Antwort am Dienstag: Er habe am vergangenen Donnerstag alles Notwendige gesagt. Da hatte Günther bei Facebook unter anderem geschrieben: "Ich unterstütze uneingeschränkt jede der heute von Friedrich Merz vorgebrachten Forderungen. Diese Maßnahmen müssen sofort umgesetzt werden - wir dürfen keine Zeit verlieren, um die Freiheit und den Zusammenhalt in unserem Land nicht zu gefährden." Merz hatte am Tag danach seine Anträge für den Bundestag angekündigt und gesagt, man werde sie "einbringen, unabhängig davon, wer ihnen zustimmt."

SPD sieht Demokratie gefährdet

Die Oppositionsführerin im Landtag warnt vor einer Zusammenarbeit mit der AfD: Serpil Midyatli (SPD) befürchtet, dass die Demokratie Schaden nimmt. An den Ministerpräsidenten appelliert sie, beim Bund für den schleswig-holsteinischen Weg zu werben, "keine gemeinsame Sache mit der AfD" zu machen.

Koch wirbt für schwarz-grünes Sicherheitspaket

CDU-Fraktionschef Tobias Koch verweist in seiner Rede auf die schwarz-grünen Vorschläge - die beiden Landesregierungen von Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen hatten gemeinsam ein Sicherheits- und Migrationspaket erarbeitet. Koch fordert, dass Union, SPD und Grüne auf Bundesebene einen Kompromiss finden sollten. "Dafür müssen sich alle bewegen" - also auch die Union.

Zweifel an Umsetzbarkeit und Rechtmäßigkeit der Merz-Vorschläge

Grünen-Fraktionschef Lasse Petersdotter hat seine Zweifel, ob die Forderungen von Merz etwas bringen würden und ob sie umsetzbar sind - Stichwort Grenzkontrollen und Abschiebehaft. Auch dem SSW läuft es bei manchen der Vorschläge "eiskalt den Rücken runter", wie es Fraktionschef Christian Dirschauer formuliert. Dazu kommen Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Vorschläge.

Am Ende fällt die Antwort von Ministerpräsident Daniel Günther eindeutig aus: Der schleswig-holsteinische Weg, nicht mit der AfD zusammenzuarbeiten, gelte weiterhin. Gleichzeitig müssten aber alle demokratischen Parteien aufeinander zu gehen. Dass das gelingen kann, zeigt aus Günthers Sicht das schon von Koch erwähnte schwarz-grüne Sicherheitspaket.

Der Appell Günthers: Alle Landtagsfraktionen sollten ihre Parteivorsitzenden kontaktieren - damit es in Berlin einen Kompromiss ohne Unterstützung der AfD geben kann. "Lasst uns ein Bündnis der Demokraten schmieden", sagt Günther nachdrücklich - und bekommt dafür viel Applaus. Und damit ist die Aktuelle Stunde beendet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.01.2025 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Migration Landtag Schleswig-Holstein