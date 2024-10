Stand: 25.10.2024 15:54 Uhr Landessieger im Handwerk werden geehrt

Die Handwerkskammer ehrt am Freitag (25.10.) im Berufsbildungszentrum in Heide (Kreis Dithmarschen) die Landessieger im Handwerk. In den vergangenen Wochen traten Nachwuchshanderwerker und -handwerkerinnen in 54 Berufsfeldern gegeneinander an.

Drei Landessieger von der Westküste

Gleich drei Landessieger kommen von der Westküste: Nico Kumm, Beton- und Stahlbetonbauer von der Ulf Otte Baumontage aus Odderade (Kreis Dithmarschen), Pascal Schmidt, Bodenleger von der Bornhof GmbH aus Husum (Kreis Nordfriesland) sowie Phil Rouven Schumacher, Zweiradmechatroniker vom Diakonie Hilfswerk ebenfalls aus Husum.

