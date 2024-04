Landesbetrieb Küstenschutz verstärkt Deich bei Friedrichskoog

Auf dem Deich in Friedrichskoog (Kreis Dithmarschen) sollen Ende April umfangreiche Bauarbeiten starten. Auf knapp zwei Kilometern Länge will der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz den Deich in Friedrichskoog verstärken. Der Deich zwischen Edendorf und dem Trischendamm soll etwa 30 Zentimeter auf dann durchgehend 8,90 Meter erhöht werden. So soll eine überflutungsgefährdete Fläche von rund 2.300 Hektar geschützt werden, in der rund 1.500 Menschen leben, heißt es in einer Mitteilung des Landesbetriebs für Küstenschutz. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Herbst 2025 andauern. Der Badestrand bleibt in dieser Zeit gesperrt.