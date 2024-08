Stand: 13.08.2024 16:14 Uhr Kurzfristige Bauarbeiten am Autobahnkreuz Lübeck

Autofahrende müssen sich am Donnerstag und Freitag auf erhebliche Einschränkungen rund um das Autobahnkreuz Lübeck einstellen. In einer Notmaßnahme werden Betonplatten auf der A1 in Fahrtrichtung Norden und die Einfädelungsspur von der A20 erneuert. Die angekündigten Bauarbeiten werden jeweils nachts zwischen 21 und 6 Uhr durchgeführt.

Ab Sonntagabend muss außerdem der Übergang von der A20 auf die A1 in Richtung Fehmarn (Kreis Ostholstein) gesperrt werden. Umleitungen sind ausgeschildert. Die A1 wird an selber Stelle auf zwei Spuren verengt. Der Abschluss der Arbeiten ist für Ende August geplant.

Bereits am Mittwochabend wird die Autobahn abschnittsweise zwischen Lübeck und Hamburg in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Zwischen 20 und 24 Uhr wird am Autobahnkreuz Bargteheide (Kreis Stormarn) eine Freileitung über der Fahrbahn entfernt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck A20 Straßenbau