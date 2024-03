Stand: 15.03.2024 10:40 Uhr Krokusblütenfest in Husum

In Husum (Kreis Nordfriesland) wird am Wochenende traditionell der Frühling eingeläutet. Anlässlich des Blütenmeers im Schlosspark Husum feiert die Stadt das Krokusblütenfest. Neben dem verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt gibt es auch einen Kunsthandwerkmarkt auf dem Schlosshof. Die Krönung der Krokusmajestät findet am Samstagvormittag um 11 Uhr auf dem Marktplatz des historischen Rathauses statt.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.03.2024 | 08:30 Uhr