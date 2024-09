Stand: 17.09.2024 19:58 Uhr Kreise wollen Zuständigkeit für Abschiebungen an Land übertragen

Der schleswig-holsteinische Landkreistag will die Zuständigkeit für Abschiebungen von den Kreisen auf das Land übertragen. "Wir müssen ehrlich eingestehen, dass die Ausländerbehörden der Kreise auch in absehbarer Zeit nicht in der Lage sein werden, die Abschiebungszahlen signifikant zu erhöhen", erklärten die Landräte im Anschluss an ihre gemeinsame Sitzung in Kiel. Die Ausländerbehörden könnten das schlicht nicht leisten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Migration Kiel