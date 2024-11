Stand: 26.11.2024 16:52 Uhr Krankenhaus Geesthacht übernimmt MVZ Geesthacht

Das Krankenhaus Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Geesthacht aus dem Regelinsolvenzverfahren übernommen und wird den Betrieb der Einrichtung vollständig fortführen. Anfang Dezember zieht das Versorgungszentrum in neue Räumlichkeiten im Erdgeschoss des Krankenhauses um. "Der Hausarzt vor Ort ist weiter sichergestellt. Gleichzeitig wird das Krankenhaus für Investoren im Eigenverwaltungsverfahren noch attraktiver", teilt Cord Schellenberg von der PR-Agentur Schellenberg und Kirchberg im Auftrag der Insolvenz-Geschäftsführung mit. Das Johanniter Krankenhaus in Geesthacht hatte Ende September ein Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung beantragt und sucht weiterhin nach neuen Investoren, um den Betrieb langfristig zu sichern.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg