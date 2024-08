Stand: 31.08.2024 12:06 Uhr Kraftwerk in Wedel bleibt länger am Netz

Das Kohleheizkraftwerk in Wedel (Kreis Pinneberg) soll länger am Netz bleiben. Der Grund sind laut Hamburger Energiewerke Verzögerungen beim Bau des neuen Energieparks Hafen. Demnach dauert alles etwa vier Monate länger und damit zu lang, um die dann bereits laufende Heizperiode 2025/2026 zu übernehmen. Ursprünglich war geplant, dass das alte und marode Kraftwerk, das Hamburg mit Fernwärme versorgt, Ende 2025 in den Reservebetrieb geht.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.08.2024 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg Energie