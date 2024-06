Stand: 20.06.2024 09:26 Uhr Kommunale Projekte zur Reduzierung der Taubenpopulation in SH

In Kiel, Flensburg und Norderstedt (Kreis Segeberg) gibt es Projekte, um die Zahl der Tauben zu reduzieren. Allein in der Landeshauptstadt leben 3.000 Tauben. Um das Problem in den Griff zu bekommen, wurde vor zwei Jahren ein Taubenschlag am Bahnhof eingerichtet, in dem inzwischen 40 Tiere leben. Rund 300 Tauben werden täglich auf einem Parkplatz gefüttert. Währenddessen tauschen Tierschützer die Taubeneier gegen Attrappen aus. Das gleiche passiert in einem Taubenschlag auf einem Parkhausdach in Nordertstedt. Auch in Flensburg wird nur kontrolliert gefüttert. Der Nabu begrüßt die kommunalen Projekte. Sie seien effektiv, um die Taubenpopulationen zu kontrollieren, ohne die Tiere töten zu müssen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.06.2024 | 08:00 Uhr