Kleine und große Projekte: Straßensanierungen an der Westküste

Am Freitag hat der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr mitgeteilt, wo dieses Jahr an der Westküste Straßen und Radwege saniert werden sollen: Zwischen Tönning und Garding (beide Kreis Nordfriesland) wird die B202 erneuert. In Dithmarschen wird der Radweg der L149 zwischen Marne und St. Michaelisdonn auf knapp sieben Kilometern Länge saniert. Zudem ist geplant, die Fahrbahn zwischen Schlichting und Glüsing (beide Kreis Dithmarschen) zu sanieren. Die L288 zwischen Siethwende und Horst im Kreis Steinburg wird von Juni an instand gesetzt. Insgesamt investiert das Land etwa 25 Millionen Euro.

08.03.2024