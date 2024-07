Stand: 11.07.2024 10:32 Uhr Kindervogelschießen: Jährlicher Umzug in Heide

In Heide (Kreis Dithmarschen) sind am Mittwoch nach dem traditionellen Kindervogelschießen zahlreiche Schulkinder durch die Stadt gezogen. Rund 400 Kinder sowie Lehrkräfte und begleitende Eltern und ein Musikzug waren dabei. Die Züge aus den verschiedenen Grundschulen der Kreisstadt haben sich nach dem Sternmarsch durch die Stadt gegen 15 Uhr am Wulf-Isebrand-Platz getroffen. Von dort ging es zum Marktplatz.

Tradition bereits seit 1894

Das Fest, das stets zu Ende des Schuljahres an verschiedenen Orten an der Westküste gefeiert wird, ist eines der ältesten dieser Art in ganz Schleswig-Holstein. Erstmals fand es im Jahr 1894 statt. Die Kinder treten dabei in Spielen gegeneinander an, um einen König oder eine Königin zu ermitteln.

