Kielerin gewinnt Liliencron-Nachwuchspreis für Lyrik

Die Kielerin Dara Brexendorf ist Gewinnerin des schleswig-holsteinischen Liliencron-Nachwuchspreises. Die Auszeichnung ist ihr am Montag (27.01.) im Literaturhaus in der Landeshauptstadt überreicht worden. Brexendorf ist seit 2015 Mitherausgeberin des Literaturmagazins "Der Schnipsel". Sie veranstaltet außerdem Lesungen und sogenannte Silent Writing Partys. Der Liliencron-Preis wurde in diesem Jahr zum zweiten Mal von Studierenden der CAU Kiel verliehen. Er richtet sich an Lyriker, die einen Bezug zum Land haben und zwischen 18 und 36 Jahre alt sind.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel