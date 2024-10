Stand: 15.10.2024 09:39 Uhr Kieler bekommt Stromschlag an ICE-Steckdose

Ein 31 Jahre alter Mann aus Kiel hat sich in einem Intercity-Express (ICE) kurz vor Dortmund an einer Steckdose verletzt. Er erlitt laut Bundespolizei am vergangenen Freitag einen Stromschlag. Am Dortmunder Hauptbahnhof räumten Polizisten den ICE. Etwa 360 Reisenden mussten den Zug verlassen, so die Beamten. Aus der Steckdose ragten demnach zwei blanke Metallstifte heraus.

Mann kam in ein Dortmunder Krankenhaus

Der Verletzte habe diese kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof angefasst und einen Schlag im ganzen Körper gespürt, so die Polizei. Der Mann wurde mit Schmerzen in der Brust in ein Krankenhaus in Dortmund gebracht.

Die Bundespolizei ermittelt jetzt, ob es sich um eine vorsätzliche Straftat handelt und sucht nach weiteren geschädigten Personen und Zeugen. Der ICE war eigentlich auf dem Weg von Hamburg nach München. Nach dem Vorfall kam er zur Instandsetzung in ein Betriebswerk.

