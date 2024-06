Stand: 27.06.2024 16:23 Uhr Kieler Woche: Aufdringliche Möwen tummeln sich um Essensstände

Wer auf der Kieler Woche die Kulinarik testen möchte, muss sich beim Verköstigen der Leckereien vermehrt gegen aufdringliche Möwen verteidigen. Diese werden einserseits durch die herruntergefallenen Essensreste angelockt, aber auch durch Menschen, die sie immer wieder füttern. Das sagt der stellvertretende Vorsitzende des NABU Schleswig-Holstein, Carsten Pusch. Laut Pusch helfe es am besten, sein Essen immer möglichst nah am Körper zu halten. Außerdem gebe es einen Trick, der auf Studien aus England zurückgeführt wird. Dort habe man festgestellt, dass Möwen ihren Anpirschvorgang abbrechen, wenn man ihnen in die Augen schaut und sie anstarrt.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.06.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wildtiere Tiere