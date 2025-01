Stand: 20.01.2025 11:53 Uhr Kieler Lille Brauerei meldet Insolvenz an

Die Kieler Brauerei Lille hat nach eigenen Angaben Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen der beiden Geschäftsführer Max Kühl und Florian Scheske ist in der Landeshauptstadt für ihr handwerklich gebrautes Bier bekannt. Bereits seit der Corona-Krise kämpfen die beiden nach eigenen Angaben mit finanziellen Problemen. Der Betrieb laufe erst mal ohne Einschränkungen weiter, die Angestellten würden in den kommenden drei Monaten Insolvenzgeld bekommen. Auch Events würden wie geplant stattfinden. Um die Zukunft des Unternehmens zu sichern, solle nun ein Investor gefunden werden. In den vergangenen Wochen und Monaten hatten in der Landeshauptstadt mehrere Restaurants aufgegeben oder Insolvenz angemeldet.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.01.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel