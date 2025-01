Stand: 20.01.2025 09:31 Uhr Kiel investiert in Stadion, Wohnungen und Schulen

Die Stadt Kiel arbeitet in diesem Jahr an einigen Großprojekten in den Bereichen Stadtentwicklung, Infrastruktur sowie die Sanierung von Schulen und Sportstätten. Der Umbau des Holstein Stadions werde noch in diesem Jahr beginnen, außerdem solle die neue Grundschule in Gaarden zum neuen Schuljahr ihre Türen öffnen. Zudem sollen laut Stadt im Sommer 22 Sozialwohnungen am Tilsiter Platz in Mettenhof fertig werden. In den Stadtteilen Neumühlen-Dietrichsdorf und Wellsee werde Ende des Jahres der Bau von über 40 weiteren Wohnungen beginnen.

Weitere Informationen Holstein-Stadion: Europaweite Ausschreibung gestartet Bis Mitte Januar können sich laut der Stadt Kiel Unternehmen bewerben. Noch im kommenden Jahr soll der Umbau beginnen. mehr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel