Stand: 23.05.2024 09:50 Uhr Kiel: Zwei Polizisten erhalten Geld für Betreuungsmaßnahmen

In Kiel übergibt Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Donnerstag zwei Polizisten Zuwendungen für Betreuungsmaßnahmen. Einer der Polizisten leidet an einer posttraumatischen Belastungsstörung, nachdem im vergangenen März eine Frau am Einsatzort vor seinen Augen starb. Ein weiterer Beamter verletzte sich während einer Verfolgungsjagd schwer am Knie und an den Armen und konnte fünf Monate lang nicht arbeiten. Beide wollen nun eine Kur in Bayern absolvieren.

Das Geld kommt aus dem Hilfs- und Unterstützungsfond für Polizeibeschäftigte, der aus Spenden, Bußgeldern und gerichtlich verordneten Geldstrafen finanziert wird.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.05.2024 | 08:30 Uhr