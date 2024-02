Stand: 29.02.2024 11:34 Uhr Kiel: Wirtschaftsausschuss lehnt Gutachten für Fahrradladen ab

Am Mittwoch hat der Kieler Wirtschaftsausschuss gegen ein Gutachten für einen neuen großen Fahrradmarkt am Kieler Westring gestimmt. Die Abstimmung werde aber nochmal mit einem bindenden Ergebnis im Bauauschuss wiederholt, teilte der Wirtschaftspolitische Sprecher der Grünen Ratsfraktion in Kiel, Sven Krumbeck, mit. Optimistisch ist er nicht: "Wir rechnen nicht damit, dass sich bei dem Ergebnis beim Bauauschuss noch großartig etwas ändern wird." Der Bauauschuss tagt in der kommenden Woche.

14 Kieler Fahrradgeschäfte hatten sich an die Kieler Ratsversammlung gewandt - mit dem Appell, den Auftrag für das Gutachten abzulehnen, da sie um ihre Existenz fürchten.

