Kiel: Mann mit Messerstichen schwer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern auf der Kieler Holstenstraße ist ein 28-Jähriger laut Polizei schwer verletzt worden. Er wurde am Samstagabend mit Messerstichen und -schnitten ins UKSH gebracht. Der mutmaßliche 29-jährige Täter soll nun einem Haftrichter vorgeführt werden. Der Vorfall habe sich Sonnabend gegen 18 Uhr am Rande des Weihnachtsmarkts in Kiel ereignet.

Was den Streit zwischen den beiden Männer ausgelöst hatte, ist laut Polizei noch unklar. Beide kannten sich jedoch. Die Beamten haben den Verdächtigen in seiner Wohnung festgenommen. Wegen des Messerangriffs - auch gegen den Hals des 28-Jährigen - ermittelt die Polizei nach eigenen Angaben wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Bei dem Streit habe der ältere Tatverdächtige dem jüngeren einen heftigen Schlag auf die Nase versetzt und ihn verletzt. Der mutmaßliche Täter habe sich entfernt, der 28-Jährige sei dem Schläger aber gefolgt, um ihn zur Rede zu stellen. Anschließend sei es zu der Messerattacke gekommen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel