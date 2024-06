Stand: 19.06.2024 10:36 Uhr Kiel: Bauarbeiten am Theodor-Heuss-Ring im Zeitplan für KiWo

Die Baumaßnahmen am Kieler Theodor-Heuss-Ring in Kiel werden vor der Kieler Woche abgeschlossen sein. Nach Angaben der Betreiber soll das Tiefbauamt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die letzten Betongleitwände und Baustellenabsperrungen abbauen, damit alle Spuren wieder frei sind. Dafür muss zuvor der Theodor-Heuss-Ring zwischen Winterbeker Weg und Friesenbrücke über Nacht voll gesperrt werden. Eine Umleitung ist eingerichtet. Nach der Kieler Woche startet die zweite Bauphase auf der B76 - im Fokus liegt dabei unter anderem die Sanierung der Friesenbrücke.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.06.2024 | 08:30 Uhr