Stand: 05.04.2024 10:44 Uhr Kiel: Bauarbeiten Bahnübergang Hofholzallee ab Sonnabend

Ab Sonnabend ist in Kiel der Bahnübergang Hofholzallee/Hasseldieksdammer Weg für Bauarbeiten gesperrt. Nach Angaben der Stadt wird der Verlauf der Straße voraussichtlich am Montagabend gegen 18 Uhr wieder freigegeben. Radfahrer können an der Baustelle vorbei, müssen aber absteigen und das Rad schieben. Autos und Busse werden umgeleitet. Die Haltestellen Virchowstraße, Mühlenweg und Hasselrade werden deshalb bis Montagabend nicht angefahren.

05.04.2024