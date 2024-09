Stand: 12.09.2024 11:47 Uhr Keine Bombe und keine Evakuierung in Hemmingstedt

Der Kampfmittelräumdienst Schleswig-Holstein hat eine für Donnerstagnachmittag geplante Bombenentschärfung in Hemmingstedt bei Heide (Kreis Dithmarschen) abgesagt. Die Experten hatten bei einer Luftbildauswertung einen Kampfmittel-Verdacht auf einem Feld in Hemmingstedt festgestellt. Vor Ort habe sich aber herausgestellt, daß es sich nicht um einen Bombe, sondern um vier ungefährliche Leucht-Spur-Körper gehandelt habe, so eine Polizeisprecherin. Eine geplante Evakuierung in Hemmingstedt ist daher nicht notwendig.

Häufige Bombenentschärfungen in Hemmingstedt

In Hemmingstedt werden immer wieder Fliegerbomben gefunden, die entschärft werden müssen. Zuletzt musste Anfang September ein Bereich gesperrt werden, damit Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes eine 500 Pfund schwere, amerikanische Fliegerbombe entschärfen konnten. Die Evakuierung betraft Mitarbeiter und Bewohner von fünf umliegenden Bauernhöfen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.09.2024 | 11:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen