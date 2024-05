Stand: 08.05.2024 09:55 Uhr Kappeln feiert Heringstage

Am Himmelfahrtswochenende feiert Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) zum 43. Mal die Heringstage. Eröffnet werden sie mit der traditionellen Heringswette nach dem ökunomenischen Gottesdienst in der St. Christopherus Kirche. Bei der Heringswette schätzen die Teilnehmenden das Gewicht eines gesamten Heringsfangs. Die Erlöse dieser Heringswette fließen in den Erhalt des Heringszauns.

Die Stadt erwartet knapp 50.000 Besucherinnen und Besucher. Auf sie wartet ein abwechslungsreiches Programm, unter anderem auf der Open Air Bühne mit Tin Lizzy und NDR 1 Welle Nord-Moderator Horst Hoof am Donnerstag. "Wir haben auch an den anderen Tagen viele Highlights, wie beispielsweise unser traditionelles Lok Trekken. Wir haben einen Breakdance Workshop und am Samstag eine Hafenillumination direkt vor der Open Air Bühne", sagte Ilka Ubben von Wirtschaft und Touristik Kappeln. Für die kleinen Besucherinnen und Besucher gibt es einen Kinderpark in der Innenstadt mit Mitmachkonzerten, Kinderschminken und einer Kinderdisco vor der Open Air Bühne. Die Veranstalter raten zur Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

