Kaltenkirchen: Lego-Ausstellung öffnet wieder

An diesem Wochenende öffnet in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) wieder die Lego-Ausstellung SteinHanse. Am Freitag werden die ersten Steine geliefert. Zum zehnjährigen Jubiläum gibt es diesmal unter anderem einen 30 Quadratmeter großen Stadtnachbau und einen zehn Meter langen Porsche 911 zu sehen, so der Organisator.

