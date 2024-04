Stand: 11.04.2024 09:44 Uhr KZ-Gedenkstätte Kaltenkirchen: Neue, inklusive Ausstellung

In der KZ-Gedenkstätte Kaltenkirchen im Kreis Segeberg gibt es seit Kurzem eine neue Dauerausstellung. Sie beinhaltet erstmals auch mehrere Hörstationen und Tastobjekte für Gehörlose. Neu ist auch ein Film in Gebärdensprache. Leiter Marc Czichy erklärt, dass es solch ein Angebot in Schleswig-Holstein bisher nicht gegeben hat: "Daraus ist der Gedanke entstanden, einen entsprechenden Film zu machen und an die Gruppe der gehörlosen Menschen zu adressieren." Noch ist der Film nur auf der Webseite der Gedenkstätte zu sehen, soll aber bald fester Teil der Ausstellung werden.

Weitere Informationen Zeitreise: Die Geschichte eines Konzentrationslagers Die KZ-Gedenkstätte Kaltenkirchen in Springhirsch gibt es seit 24 Jahren. Nun entsteht hier eine neue Ausstellung. mehr

