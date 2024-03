Stand: 13.03.2024 16:53 Uhr Jugendzentrum Meldorf wappnet Jugendliche für Gewalt

Mitarbeiter des Jugendzentrums Meldorf (Kreis Dithmarschen) versuchen Mädchen und Jungen für Situationen zu wappnen, in denen sie bedroht werden. Hintergründe sind Überfälle von Jugendlichen auf andere Jugendlichen am Heider Bahnhof. "Viele organisieren sich in Kleingruppen, wenn sie nach Heide rüber fahren. Und wir versuchen unsere Kids zu unterstützen: Wie gehe ich damit um, wenn ich gemobbt werde und wenn ich aggressiv angemacht werde? Wir hoffen, dass wir damit Erfolg haben", fasst Nina Gröger die Leiterin des Jugendzentrums Meldorf zusammen. Das Jugendzentrum arbeitet mit Schulen, dem AWO-Familienzentrum, der Stadt und auch der Polizei zusammen.

