Jugendherbergen bieten Studierenden und Azubis günstige Bleibe

Die Jugendherberge "Vor dem Burgtor" in Lübeck sowie die Herbergen in Heide (Kreis Dithmarschen), Flensburg und Kiel bieten Studierenden und Auszubildenden preiswerte Zimmer ab 120 Euro pro Woche an. Diese Zimmer sind mit Bett, Tisch, Stuhl und Schrank ausgestattet, außerdem sind W-Lan und Bettwäsche kostenfrei verfügbar. Um das vergünstigte Angebot zu nutzen, müssen eine Immatrikulationsbescheinigung oder ein Ausbildungsnachweis sowie eine Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk (DJH) vorgelegt werden. Ziel ist es, eine flexible Übergangslösung zu schaffen, damit junge Menschen reibungslos ins Studium oder in die Ausbildung starten können.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Flensburg Kreis Dithmarschen Kiel