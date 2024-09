Stand: 10.09.2024 16:59 Uhr Jolanta Sutowicz erhält Ehrenprofessur des Landes

Seit heute Nachmittag ist die Kieler Künstlerin Jolanta Sutowicz Ehrenprofessorin des Landes Schleswig-Holstein. Die Auszeichnung wurde ihr von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) verliehen. Damit werde ihre künstlerische Lebensleistung als Schauspielerin, als Festival-Intendantin und als Kultur-Netzwerkerin geehrt, sagte er in seiner Laudatio. Jolanta Sutowicz habe mit der Gründung des Monodrama-Festivals Thespis in Kiel deutsche Theatergeschichte geschrieben. Sutowicz nahm in diesem Jahr ihren Abschied von der Bühne. Sie ist eine von über 50 Trägerinnen und Trägern der Ehrenprofessur - dazu gehören unter anderem Schriftstellerin Doris Runge und Pianist und Dirigent Christoph Eschenbach. Das Land Schleswig-Holstein ehrt mit dieser Auszeichnung Menschen aus dem kulturellen und künstlerischen Bereich.

Schlagwörter zu diesem Artikel Theater Kiel