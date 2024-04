Stand: 08.04.2024 15:28 Uhr Itzehoe ist nun Teil des Netzwerks "Engagierte Stadt"

Die Stadt Itzehoe (Kreis Steinburg) ist jetzt Teil des bundesweiten Netzwerks "Engagierte Stadt". Ziel des unter anderem vom Bundesfamilienministerium geförderten Projekts ist es, gute Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches Engagement und Beteiligung zu schaffen. So sollen in Itzehoe Akteure aus Zivilgesellschaft, Verwaltung und der lokalen Wirtschaft besser vernetzt und die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gestärkt werden. Ein Auftakttreffen mit möglichst vielen Akteuren soll dazu in den kommenden Wochen stattfinden.

Insgesamt gehören der Initiative bundesweit 112 Städte an. Eine finanzielle Förderung gibt es nicht. Die teilnehmenden Städte sollen vom Erfahrungsaustausch untereinander sowie Fortbildungen profitieren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.04.2024 | 16:30 Uhr