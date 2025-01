Stand: 03.01.2025 09:32 Uhr Itzehoe/Wrist: Fahrplanänderungen für Bahnreisende

Bahnreisende zwischen Itzehoe, Wrist (beides Kreis Steinburg) und Hamburg müssen sich im Januar auf Zugausfälle und geänderte Fahrpläne einstellen. Nach Angaben der Nordbahn sind dafür dringend notwendige Bauarbeiten an Gleisen, Brücken und Bahnsteigen verantwortlich. Betroffen sind in erster Linie Zugverbindungen, die abends und nachts genutzt werden. Am Freitag und am Sonnabend ist die Verbindung zwischen Wrist, Elmshorn (Kreis Pinneberg) und Hamburg teilweise unterbrochen, auch in der Gegenrichtung zwischen Elmshorn und Wrist fallen einige Abend- und Nachtzüge weg. Der Zug am Samstagmorgen ab Wrist startet voraussichtlich statt regulär um 04.18 Uhr bereits um 04.09 Uhr.

Für ausfallende Verbindungen, bei denen Fahrgäste nicht auf die S-Bahn ausweichen können, wird ein Ersatzverkehr mit Bussen organisiert. Bahnreisende sollten sich rechtzeitig über die aktuellen Fahrplanänderungen informieren, die etwa eine Woche vorher auf nordbahn.de zu finden sind.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg Kreis Steinburg