Stand: 15.05.2024 12:05 Uhr Itzehoe: Polizei stoppt Auto auf A23 wegen Verdachts auf Entführung

Die Polizei hat am Dienstagabend auf A23 bei Itzehoe-Nord (Kreis Steinburg) mitten auf der Fahrbahn ein Auto gestoppt. Hintergrund war der Verdacht auf eine Entführung. Laut den Beamten hat ein Zeuge gegen 21 Uhr eine mögliche Entführung in der Delbrückstraße in Brunsbüttel gemeldet. Demnach soll eine Personengruppe einen Mann attackiert und ihn dann gezwungen haben ins Auto zu steigen. Weil der Anrufer das Kennzeichen kannte, leitete die Polizei eine Fahndung ein. Das Fahrzeug wurde auf der Autobahn durchsucht und die vier Insassen vorläufig festgenommen. Weitere Informationen hat die Polizei nicht bekanntgegeben. Die Vernehmungen dauern an. Es geht um den Verdacht der Freiheitsberaubung.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.05.2024 | 12:00 Uhr