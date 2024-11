Ist das der größte Weihnachtsbaum Schleswig-Holsteins? Stand: 14.11.2024 19:06 Uhr Der Schausteller Carlo Heitkamp will den größten Baum im Land auf dem kleinsten Weihnachtsmarkt in Kiel errichten. Dabei greift er zu außergewöhnlichen Mitteln - der Baum wächst künstlich in die Höhe.

So langsam werden die Städte im Land immer weihnachtlicher - in vielen Orten werden Weihnachtsmärkte aufgebaut. Damit finden auch immer mehr Weihnachtsbäume ihren Platz in den Orten. Einen ganz besonderen Baum will der Schausteller Carlo Heitkamp in Kiel errichten. Auf dem Bernhard-Minetti-Platz an der Holtenauer Straße soll einer der größten Bäume Schleswig-Holsteins stehen.

Ein Baum aus 54 kleinen Bäumen

Für den Baum hat Heitkamp 54 kleine Tannen aus einem Wald bei Rotenburg (Wümme) in Niedersachsen besorgt. Die befestigen er und sein Team auf einem großen zylinderförmigen Metallgerüst, das für die Stabilität sorgen soll. Der Schausteller hat ganz knapp gerechnet: "Die größte Frage ist, ob die Bäume reichen, um das Gerüst komplett zu verdecken."

Auf 17 Metern sollen sich dann die Tannen türmen. Bei diesem künstlich zusammengesteckten Baum würden einige zurecht behaupten: "Das ist doch ein bisschen geschummelt, oder?" Für den Schausteller aus Neumünster kommt es aber auf die Definition an: "Es heißt ja, es wird der größte Weihnachtsbaum - nicht der größte Tannenbaum. Mehrere Tannen können einen Weihnachtsbaum ergeben."

Weihnachtsbaum in XXL-Form

Zusammengeschweißt hat Carlo Heitkamp das riesige Metallgerüst auf seinem Hof in Neumünster - dort stand es schon seit der Coronazeit bereit und kommt jetzt zum ersten Mal zum Einsatz. Seit Beginn dieser Woche wird nun alles vorbereitet. Am Freitag hat sein Team damit begonnen, die Tannen an dem Gerüst festzumachen: "Die Bäume müssen unten erstmal zugespitzt werden, damit sie in die Hülsen reinpassen. Die Äste müssen noch ein bisschen abgeschlagen werden. Also alles wie zuhause", grinst Carlo Heitkamp.

Die einzelnen Bäume, die hier und da etwas klein und schief sind, werden am Gerüst ausgerichtet, sodass am Ende nur ihre hübschen Seiten zu sehen sind: "Ich muss das gleich erstmal fotografieren und meiner Frau schicken, damit die mir sagt, ob der Baum noch ein bisschen gedreht werden muss oder nicht."

Der Baum soll Gäste locken

Dort wo jetzt der riesige Weihnachtsbaum entsteht, ist eigentlich der Platz seiner "Mühle". Mit dem Verkaufsstand "Die Mühle" ist Heitkamp sonst auf den norddeutschen Jahrmärkten unterwegs, zuletzt auf dem Bremer Freimarkt. Der Schausteller soll den kleinen Weihnachtsmarkt in Kiel im nächsten Jahr übernehmen - die bisherigen Betreiber wollen sich aus familiären Gründen zurückziehen.

Der neue XXL-Weihnachtsbaum soll vielleicht auch den ein oder anderen Gast von den großen Märkten in der Kieler Innenstadt auf den eher abseits gelegenen Weihnachtsmarkt locken. Der kleine Markt lebt vor allem von Stammkundschaft, erklärt Heitkamp. 6.000 Euro hat er in das Gerüst und die Tannenbäume investiert.

Am Ende des Tages geht Heitkamps Plan auf. Die 54 kleinen Bäume genügen - nachdem alle Tannen ihren Platz am Gestell gefunden haben, ist vom Metallgerüst nur noch wenig zu sehen.

Es kommt nicht immer auf die Größe an

Ob er im kommenden Jahr wieder auf das Gerüst und die einzelnen Tannen setzt, da ist er sich noch unsicher: "Vielleicht wird's nächstes Jahr ein großer künstlicher Baum - der Aufbau heute war sehr anstrengend und sehr kleinteilig. So ein transportabler künstlicher Baum, wäre deutlich stressfreier und eine einmalige Investition."

Und dazu hat er die Kontakte. Heitkamps Bruder betreibt mit 45 Metern Höhe den größten künstlichen Weihnachtsbaum auf dem Cranger Weihnachtsmarkt in Herne in Nordrhein-Westfalen. Ein genauso hoher Weihnachtsbaum steht nicht weit weg von Herne - in Dortmund. Und der besteht genau wie der Baum in Kiel aus mehreren einzelnen Tannenbäumen.

Auch andere Städte haben große Bäume

Die Konkurrenz für den Kieler Baum ist in Schleswig-Holstein groß. In Lübeck gibt es in diesem Jahr sogar drei ähnlich große Tannen - die sind aber alle klassisch an einem Stück. Laut Lübecker Stadtmarketing steht der höchste Baum mit etwa 16 Metern auf dem Weihnachtsmarkt am Rathaus. Vor dem Holstentor steht mit circa 14 Metern Höhe ein Baum aus Lübecks finnischer Partnerstadt Kotka. Die letzte große Tanne der Hansestadt steht als zentraler Punkt mit rund zwölf Metern Höhe im Sternenwald im Schrangen.

Laut Schaustellerverband Schleswig-Holstein steht neben Kiel und Lübeck ein weiterer großer Baum in Neumünster. Andere Bäume können aber auch mithalten. Mit rund acht Metern Höhe besticht zum Beispiel der Weihnachtsbaum in Friedrichstadt (Kreis Nordfriesland), sechs bis acht Meter hoch ist der Baum in Timmendorfer Strand und in Heiligenhafen (beide Kreis Ostholstein) ist die Tanne dieses Jahr neun Meter hoch.

