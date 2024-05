Stand: 23.05.2024 17:42 Uhr Infrastrukturforum Energieküste: Auf dem Weg zur Klimaneutralität

Das Infrastrukturforum Energieküste begleitet die Veränderungen in der Region in Richtung Klimaneutralität. Am Donnerstag fand das Forum in Heide (Kreis Dithmarschen) bereits zum fünften Mal statt. Die Northvolt-Ansiedlung, das Strom-Übertragungsnetz und grüner Wasserstoff waren dieses Mal Thema.

Ein bedeutender Aspekt auf dem Weg zur Klimaneutralität sei die Akzeptanz in der Bevölkerung. Lenn Jelte Mügge von Northvolt Deutschland und Claudius Teske, der Landrat vom Kreis Steinburg, betonten beide: Dies könne man erreichen, indem man im Zuge der Northvolt-Ansiedlung mehr Wohnraum und bessere Verkehrsanbindungen schaffe. Das nächste Infrastrukturforum Energieküste findet am 28. November in Brunsbüttel statt.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.05.2024 | 16:30 Uhr