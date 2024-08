Imbisse: NDR Schleswig-Holstein mit Tipps der Community auf Tour Stand: 19.08.2024 05:00 Uhr Es muss ja nicht immer der Restaurantbesuch sein: Für ein zweites Frühstück, die Mittagspause oder den kleinen Snack nach der Arbeit ist für viele von uns auch mal der Imbiss angesagt. Das zeigt die große Resonanz in der NDR Schleswig-Holstein Community auf unsere Frage: Was ist Euer Lieblingsimbiss? Jetzt besuchen wir einige von denen und zeigen, was sie so besonders macht.

von Dennis Schwalm

Fischfilet mit Remoulade im knackigen Brötchen, knusprig frittierte Pommes mit Mayonnaise und Tomatenketchup, oder auch vegetarische Falafel mit frischem Salat: Die Auswahl der Imbissklassiker ist vielfältig und hat kaum Grenzen. In ganz Schleswig-Holstein locken kleine Buden, aber auch moderne, stylische Verkaufsstände mit großem Genuss für den kleinen Hunger. Den Gästen geht es neben dem Essen oft auch um den kurzen Klönschnack in der Mittagspause oder zum Feierabend. In der NDR Schleswig-Holstein Community haben wir nach Euren Lieblingsimbissen gefragt - und kommen jetzt zu Besuch. Denn Ihr habt uns jede Menge Imbisse empfohlen, übers ganze Land verteilt.

NDR Reporter auf Imbiss-Tour

Los geht es heute Morgen live im Radio auf NDR 1 Welle Nord live von Biene's Schlemmergrill in Stockelsdorf (Kreis Ostholstein), und ab dem Mittag ist unsere Reporterin beim Kanalimbiss in Hochdonn (Kreis Dithmarschen) - neben dem Radio auch für das Schleswig-Holstein Magazin und die Schleswig-Holstein 18.00 im NDR Fernsehen. Am Dienstag dann wird unsere Reporterin in Neumünster bei Erich's Grill vorbeischauen. Mittwoch geht es für unseren Reporter auf ein Fischbrötchen in Ben´s Fischhütte im Museumshafen Flensburg. Und zum Abschluss unserer kleinen Tour folgen wir den Community-Empfehlungen nach Leck (Kreis Nordfriesland) zu Callis Schaschlik. Natürlich haben wir noch viel mehr Imbiss-Empfehlungen von Euch bekommen - und einen Überblick findet Ihr hier auf dieser Karte:

Hinweis zur Karte: Mit einem Antippen bzw. Klick auf den jeweiligen Kreis lässt sich der Scroll-Balken im Popup-Fenster bedienen.

Gastronomie-Branche in SH schrumpft

Insgesamt zeigt sich in Schleswig-Holstein: Die Zahl der Gastro-Betriebe sinkt. Im Jahr 2012 zählte das Statistische Landesamt noch 5.859 Betriebe im Land. In den neuesten Daten, die aus dem Jahr 2022 stammen, waren es noch 5.210 Betriebe. Die Probleme sind bekannt: Branchenvertreter beklagen, dass es an Fachkräften fehlt, die Kosten für Gehälter und Energie gestiegen sind und insgesamt weniger Geld für Besuche im Restaurant oder Imbiss ausgegeben werde. Die meisten Gastro-Betriebe finden sich laut Statistikamt Nord übrigens in Kiel und Lübeck. Auffällig ist dabei, dass in Lübeck die Zahl der Betriebe seit 2012 leicht stieg, auf 448. Auch in Neumünster gab es ein kleines Plus, während Kiel und Flensburg inzwischen deutlich weniger Möglichkeiten bieten, um Essen zu gehen.

Genaue Zahlen, wie viele Imbisse unter den Gastro-Betrieben in Schleswig-Holstein sind und wie viele Menschen dort arbeiten, liegen nicht vor. Das liegt unter anderem daran, dass es neben den klassischen Imbisswagen, Döner-Läden und ähnlichen Betrieben zum Beispiel auch "Mischbetriebe" gibt, etwa Restaurants mit angeschlossenem Imbiss oder Straßenverkauf.

