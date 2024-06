Stand: 12.06.2024 16:36 Uhr Hunderte Wahlzettel in Pinneberg und Boostedt nicht mitgezählt

In Pinneberg und in Boostedt (Kreis Segeberg) sind am Sonntag mehrere hundert Wahlzettel nicht mitgezählt worden. Das wurde nun am Mittwoch nachgeholt. Wie genau es zu der Panne kommen konnte, wollte ein Sprecher der Stadt Pinneberg nicht verraten. Seiner Aussage nach seien die gut 300 Wahlbriefe im Rathaus liegen geblieben, es habe sich um ein Versehen gehandelt. In Boostedt-Rickling seien die gut 200 Wahlzettel in einer verschlossenen Wahlurne im Büro übersehen worden, so der Amtsdirektor. In beiden Fällen ist es aber noch rechtzeitig aufgefallen. Die endgültigen Wahlergebnisse werden erst am Mittwoch oder Donnerstag bestätigt, die Stimmen zählen also trotzdem noch ganz regulär. Ob und wie sich die Wahlergebnisse in Pinneberg und Boostedt verändert haben, ist aktuell noch nicht bekannt.

