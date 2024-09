Stand: 26.09.2024 09:29 Uhr Horst-Janssen-Ausstellung im "Haus Peters" in Tetenbüll

Zurzeit läuft im "Haus Peters" in Tetenbüll (Kreis Nordfriesland) eine Ausstellung des bekannten Zeichners und Grafikers Horst Janssen. Der hatte eine Zeitlang in Tetenbüll gelebt und schuf in dieser Zeit zum Beispiel die "Eiderlandmappe" mit 34 Radierungen, die das Museum auch in seiner Dauerausstellung zeigt.

Besondere Drucke und Original-Kunstwerke

Alle fünf Jahre feiert das Haus Horst Janssen zu seinem Geburtstag - in diesem Jahr wäre es der 95. gewesen. Wie das Museum mitteilt, ist die Ausstellung gemeinsam mit der Horst-Janssen-Expertin Angelika Gerlach zusammengestellt worden und umfasst besondere Drucke und Original-Kunstwerke.

Film-Matinée am Sonntag

Daneben gibt es ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm: Am kommenden Sonntag (29. September, Einlass ab 11 Uhr) findet zum Beispiel eine Matinée zu dem Film "Ich bin die Gabe Gottes" statt. Das ist ein biografisches Filmporträt des Künstlers, in dem neben seiner Ehefrau Verena zum Beispiel auch die Picasso-Tochter Maya zu Wort kommt.

"Haus Peters" vor allem auf Spenden angewiesen

Seit inzwischen 33 Jahren behauptet sich das kleine Museum in Tetenbüll. Finanziert wird das "Haus Peters" vor allem durch Spenden sowie das Engagement einiger Unternehmen in der Region. Neben einer Dauerausstellung eines historischen Kaufmannsladens sind immer wieder besondere Kunstausstellung wie die aktuelle von Horst Janssen zu sehen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.09.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland Ausstellungen