Himmelsspektakel: Der Supermond über Schleswig-Holstein Stand: 14.07.2022 15:26 Uhr Wenn ein Vollmond der Erde sehr nahe kommt, dann ist von einem Supermond die Rede. Mittwochabend konnte so ein Spektakel auch in Schleswig-Holstein wieder bewundert werden.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gab es am Himmel ein ganz besonderes Bild zu sehen: den Supermond. So nennen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das Phänomen, wenn der Vollmond besonders erdnah ist und dadurch nach dessen Aufgang größer wirkt als gewöhnlich. Der imposante Mond war jedoch nicht überall in Deutschland gleich gut sichtbar. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hatten vor allem Menschen im Nordosten des Landes eine klare Sicht auf den Nachthimmel - etwa in Schwerin, Rostock, Warnemünde und Berlin. Auch in Schleswig-Holstein hatten viele das Glück, ein Bild vom Supermond machen zu können. In Mittel- und Süddeutschland dagegen versperrten vielerorts Wolken den Blick.

Wie ein Supermond entsteht

Immer dann, wenn der Mond in seiner elliptischen Umlaufbahn dem Planeten Erde besonders nahe kommt, gibt es die Chance auf einen Supermond. Das Entscheidende: Es muss gleichzeitig Vollmond sein. Nur wenn diese beiden Ereignisse aufeinander treffen, kommt es zu dem Phänomen. Den letzten Super-Vollmond, wie er auch genannt wird, gab es im Juni zu sehen. Die nächste Chance auf ein solches Himmelsspektakel haben Interessierte wieder am 1. August 2023. So nah wie am vergangenen Mittwoch wird der Mond aber erst wieder im Jahr 2034 zu sehen sein.

