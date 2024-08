Stand: 26.08.2024 13:16 Uhr Heuballenbrand in Nusse - Brandstiftung nicht ausgeschlossen

In der Nacht zu Montag sind bei Nusse im Kreis Herzogtum Lauenburg rund 150 Heuballen in Brand geraten. Das Feuer brach laut Leitstelle gegen 1:18 Uhr auf einem Feld zwischen Nusse und Poggensee aus. Die Feuerwehr ist immer noch im Einsatz, da die brennenden Heuballen mühsam auseinandergenommen werden müssen, um an die Glutnester zu gelangen. Unterstützt werden die rund 30 Einsatzkräfte von einem Radlader des Technischen Hilfswerks aus Lübeck. Die Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung und sucht nach Zeugen.

